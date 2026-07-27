حسن مصطفى يتابع مونديال ناشئات اليد ويستعد لكأس العالم للأندية

يتواجد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حاليا في مدينة بازل السويسرية، لإجراء عدد من الاجتماعات، قبل السفر إلى رومانيا لحضور منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئات 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبل.

ويحرص حسن مصطفى على حضور منافسات بطولة العالم للناشئات، لمتابعة اللاعبات والوقوف على مستويات المنتخبات المشاركة، إلى جانب دعم جميع المنتخبات خلال منافسات البطولة.

ومن المقرر أن يعود حسن مصطفى إلى مصر عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للناشئات، من أجل حضور ومتابعة الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل في العاصمة الجديدة.

تأتي تحركات حسن مصطفى في إطار حرصه على متابعة مختلف البطولات الدولية والاطمئنان على سير الاستعدادات الخاصة بالبطولات الكبرى، خاصة مع اقتراب استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، بما يضمن خروج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية الدولية.