اتحاد اليد يكرم حسن مصطفى خلال افتتاح المقر الجديد للاتحاد الدولي بسويسرا

حرص خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد على تكريم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إلى جانب آمال خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك على هامش افتتاح المقر الجديد للاتحاد الدولي في سويسرا، تقديرًا للدور التاريخي الذي يقوم به الدكتور حسن مصطفى في قيادة وخدمة كرة اليد العالمية على مدار سنوات طويلة.

ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها المقر الجديد للاتحاد الدولي، والذي يمثل نقلة نوعية على مستوى الإدارة والتطوير والتكنولوجيا الحديثة، بما يعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه منظومة كرة اليد العالمية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد افتتح مقره الجديد خلال احتفالية عالمية كبرى شهدت حضور نخبة من أبرز القيادات الرياضية الدولية، يتقدمهم الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الذي لبّى دعوة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إلى جانب مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الأفريقية.

اقراء أيضا.. مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري سيدات اليد



وشهدت مراسم الافتتاح لحظة تاريخية مميزة بقيام توماس باخ والدكتور حسن مصطفى ومصطفى براف بقص شريط الافتتاح الرسمي للمقر الجديد، وسط حضور عالمي كبير ضم رؤساء الاتحادات القارية والدولية، وعددًا من كبار الشخصيات الرياضية وصنّاع القرار في الرياضة العالمية.

ومن الجانب المصري، حضر الحدث الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ومحمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، في حضور يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر داخل المنظومة الرياضية الدولية، ودورها البارز في دعم وتطوير كرة اليد على المستوى العالمي.