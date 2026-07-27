زيلينسكي يسبق الجميع بأول زيارة له إلى بريطانيا لتهنئة بورنهام

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيستقبله اليوم الاثنين كأول زائر دولي له، في خطوة تؤكد دعم لندن الثابت لأوكرانيا.

من المتوقع أن يلتقي الزعيمان في قاعدة بحرية، حيث سيستمعان إلى كيفية مساهمة برامج التدريب التي تقودها المملكة المتحدة في تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية وتحقيق نتائج ملموسة في ساحة المعركة، وفقًا لما صرح به داونينج ستريت.

قال بورنهام في بيان: "تقف بريطانيا إلى جانب أوكرانيا، جنبًا إلى جنب، ودعمنا لها ثابت لا يتزعزع. يجب ألا يساور روسيا أي شك في عزمنا، ولن نتراجع حتى نحقق سلامًا دائمًا وعادلًا لأوكرانيا".

وخلال الزيارة، سيلتقي بورنهام وزيلينسكي بأكثر من 200 عسكري وبحار أوكراني أمضوا الأسابيع الثلاثة الماضية في بريطانيا للمشاركة في تمرين "نسيم البحر"، وهو تمرين أمني بحري ومكافحة ألغام مصمم لإعداد المشاركين لمهام مستقبلية في البحر الأسود.

منذ العملية الروسية الشاملة على أوكرانيا عام 2022، بلغ إجمالي الدعم البريطاني لها 25 مليار جنيه إسترليني (33.3 مليار دولار أمريكي)، منها 16 مليار جنيه إسترليني مساعدات عسكرية و5.6 مليار جنيه إسترليني دعم غير عسكري، وفقًا لما أفاد به مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بورنهام.

وكان سلفه، كير ستارمر، قد زار كييف قبل أيام من استقالته مطلع هذا الشهر، حيث تعهد بتقديم 300 مليون يورو (345 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تزويد أوكرانيا بسرب من 16 طائرة مقاتلة من طراز جريبن سويدية الصنع.