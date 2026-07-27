إنقاذ 46 شخصا بعد غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت السلطات المحلية في مدينة سانشا بجنوبي الصين، أنه تم إنقاذ إجمالي 46 شخصا من أفراد طاقم سفينة فيتنامية غرقت في المياه القريبة من شعاب يونجشو في جزر نانشا في بحر الصين الجنوبي، بما فيهم شخص أنقذه الجانب الفيتنامي.

وأوضحت السلطات - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الاثنين - أن الجانب الصيني نقل 41 شخصا على دفعات عبر طوافات النجاة من سفينة الإنقاذ الصينية "نانهاي جيو 115" إلى السفينة البحرية الفيتنامية "تروونج سا-01"، فيما سيتم اليوم نقل الأشخاص الأربعة الباقين.

وكانت سفينة الإنقاذ "نانهاي جيو 115" التي تُشغلها مديرية نانهاي للإنقاذ التابعة لوزارة النقل الصينية، قد رصدت مساء /السبت/الماضي، ما يعتقد بأنها إشارات يُشتبه فيها طلب المساعدة على البحر، حيث تحركت السفينة لتعثر على طوف نجاة يحمل عدة أشخاص يلوحون بالملابس طلبا للمساعدة، فاقتربت من الطوف لتنفيذ عمليات الإنقاذ.

وقالت سلطات البحث والإنقاذ البحري في سانشا إن جميع الأفراد الذين تم إنقاذهم مواطنون فيتناميون كانوا على متن السفينة المنكوبة "كهوي نجوين 18" المسجلة في فيتنام ويبلغ طولها 69.9 متر وعرضها 10.8 متر، وكانت تقل على متنها 62 شخصا عندما وقع الحادث.

ولا تزال ست سفن صينية ومروحية إنقاذ وسبع سفن فيتنامية تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث.