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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة.. إمرأة تتولى رئاسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

سابرينا دالافيور
سابرينا دالافيور
هاجر رزق

تولت الدبلوماسية السويسرية سابرينا دالافيور منصبها رسميا اليوم 27 يوليو، كمديرة عامة جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، لتبدأ ولايتها الرسمية الممتدة لأربع سنوات.

وقد تم انتخاب دالافيور بالإجماع من قبل الدول الأطراف في نوفمبر 2025 بناء على توصية المجلس التنفيذي من بين 11 مرشحا.


ويمثل هذا التعيين حدثا بارزا في تاريخ المنظمة نظرا لأن دالافيور تعد أول امرأة تتولى قيادة المنظمة والمديرة العامة الخامسة لها منذ تأسيسها عام 1997. كما أنها أول شخصية سويسرية تشغل هذا المنصب الرفيع.


وتسلمت السويسرية سابرينا دالافيور القيادة خلفا للمدير العام السابق الإسباني فرناندو أرياس (Fernando Arias) الذي قاد المنظمة منذ عام 2017.


وتمتلك دالافيور مسيرة تمتد لـ 25 عاما في السلك الدبلوماسي السويسري، وشغلت سابقا منصب سفيرة سويسرا لدى فنلندا، وترأست مؤتمر نزع السلاح في جنيف وعدة هيئات دولية معنية بالحد من التسلح.

وأكدت في بيانها الرسمي الصادر عن منظمة OPCW التزامها بالحفاظ على قوة ومصداقية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بشأن استخدام هذه الأسلحة، والتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

سابرينا دالافيور الدبلوماسية السويسرية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية انتخاب سفيرة سويسرا

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