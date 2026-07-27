رئيس كوريا الجنوبية يوجه الحكومة بالإبقاء على سقف أسعار الوقود

أصدر رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج، توجيهاته للحكومة بالإبقاء على سقف أسعار الوقود إلى أن تهدأ تقلبات أسعار النفط العالمية، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال لي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم / الاثنين / - إنه على الحكومة النظر في اتخاذ تدابير إضافية لتخفيف الأعباء عن المواطنين في حال تردي الأوضاع، داعيا إلى تقديم الدعم للفئات التي تعتمد على الديزل، بما في ذلك سائقي الشاحنات والمزارعين ومستخدمي معدات البناء.

ودعا لي السلطات المعنية إلى التصدي للاحتكار والتعامل بحزم مع التربح غير المشروع، كما تعهد بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجا التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.