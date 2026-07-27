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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يوجه الحكومة بالإبقاء على سقف أسعار الوقود

رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج
رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج
أ ش أ

أصدر رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج، توجيهاته للحكومة بالإبقاء على سقف أسعار الوقود إلى أن تهدأ تقلبات أسعار النفط العالمية، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال لي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم / الاثنين / - إنه على الحكومة النظر في اتخاذ تدابير إضافية لتخفيف الأعباء عن المواطنين في حال تردي الأوضاع، داعيا إلى تقديم الدعم للفئات التي تعتمد على الديزل، بما في ذلك سائقي الشاحنات والمزارعين ومستخدمي معدات البناء.

ودعا لي السلطات المعنية إلى التصدي للاحتكار والتعامل بحزم مع التربح غير المشروع، كما تعهد بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجا التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.

رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج منطقة الشرق الأوسط الشاحنات

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