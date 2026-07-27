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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خرق جديد.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة وتعتقل شابًا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
محمد على

أفادت مصادر في القنيطرة بسوريا عن قيام قوات الجيش الاسرائيلي باعتقال شاب من قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط.

قالت المصادر إنه حتى اللحظة لم يعرف سبب اعتقال الشاب، وما هي الحجة في ذلك، كون الاحتلال قوة احتلال لا يحق لها التواجد في الأراضي السورية، علاوة على إقدامها على اعتقال مواطنين في سوريا من الأساس.

يأتي التوغل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في سياق التحركات الميدانية الاسرائيلية اليومية في محافظتي القنيطرة ودرعا والتي تتضمن توغلات برية واعتقالات وتفتيش لمناطق حدودية الأمر الذي يجعل المواطنين السوريين في خطر دائم بفعل قوة الاحتلال .

وسبق في 20 يوليو الجاري وخلال توغلها في المنطقة قامت قوات الجيش الاسرائيلي باعتقال شاب من أبناء قرية الرزانية بريف القنيطرة الجنوبي دون ورود معلومات حتى الآن عن أسباب الاعتقال أو مصير الشاب المعتقل.

كما قامت وقتها قوات الاحتلال بإقامة حاجز مؤقت غرب بلدة صيدا الجولان، حيث عمدت هذه القوات إلى تفتيش المارة والمركبات العابرة قبل أن تواصل تحركاتها الميدانية في محيط المنطقة.

الاحتلال القنيطرة ريف القنيطرة سوريا توغل الاحتلال

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