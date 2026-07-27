إصابة 3 صيادين فلسطينيين في قصف قرب ميناء غزة

أصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين، صباح اليوم الاثنين؛ جراء إلقاء طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

من جهة أخرى، فقدت أم فلسطينية من بلدة قريوت، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، جنينها بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل مركبة إسعاف، ومنعتها من العبور عبر حاجز عورتا العسكري، جنوب المدينة.

من ناحية ثانية، أقدم مستوطنون، على رعي أغنامهم في أراضي الفلسطينيين الزراعية بقرية المغير، شرق رام الله، ما تسبب بإتلاف عدد من المزروعات والأشجار.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من بلدات محافظة الخليل، وفتشت منازل الفلسطينيين ومركباتهم، ونكلت بعدد منهم، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

وأطلق مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، أبقارهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة واد النفاخ بقرية البرج، جنوب الخليل، ما ألحق أضرارًا بالمزروعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ثمانية فلسطينيين من من بلدة عصير الشمالية ومخيم بلاطة، في محافظة نابلس، بحسب مصادر أمنية.

وهدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في منطقة محطة عرابة، جنوب غرب مدينة جنين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي تقوع وجناته جنوب شرق بيت لحم، وداهمت منازل، وفقا لمصادر أمنية، فيما اعتقلت أربعة فلسطينيين من محافظة قلقيلية، بحسب مصادر محلية.

كما هدمت قوات الاحتلال، منزلا في بلدة نعلين، غرب رام الله.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، ستة أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دونما من أراضي الفلسطينيين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، بأن الأوامر العسكرية تستهدف أراضي طوباس، وتياسير، والعقبة، وابزيق، ورابا، مشيرا إلى أنها تأتي امتدادا لمشروع "الخيط القرمزي" الذي أعلن عنه الاحتلال نهاية العام الماضي، وبدأ بتنفيذه العام الجاري.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير وعين شبلي بالأغوار الشمالية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916، منها 243 بوابة نُصبت بعد السابع من أكتوبر 2023.

وشهدت محافظات الضفة الغربية، يوم أمس، تشديدًا عسكريًا خانقًا فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في إغلاق عدد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، وتشديد إجراءات التفتيش، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل الفلسطينيين بين المدن والبلدات.