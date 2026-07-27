تفجيرات عنيفة جنوب لبنان.. ومسيرات إسرائيلية تحلق فوق بيروت

أفادت قناة روسيا اليوم بوجود مسيرات إسرائيلية تحلق في سماء العاصمة بيروت وضواحيها، بالتزامن مع سلسلة من التفجيرات العنيفة والقصف المدفعي الذي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشهدت بلدتا الطيري وحداثا تفجيرات إسرائيلية عنيفة، حيث سمع دوي انفجارات هائلة في المنطقة، في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة كفرتبنيت بقذائف ثقيلة، مما تسبب بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات، كما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه بلدة المنصوري.

و من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، معهد قلنديا للتدريب التقني في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المعهد، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، واحتجزت المعلمين والاداريين والعاملين داخل احدى قاعاته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتلت كذلك سطح مبنى اللجنة الشعبية في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم الليلة الماضية، وانتشرت في عدد من أحيائه، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة في شارع المعهد، ما أدى إلى اندلاع النيران في الأشجار المعمرة.