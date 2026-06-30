ماجدة الرومي تفتتح مهرجان جرش بالأردن.. تفاصيل

تفتتح الفنانة ماجدة الرومي أولى حفلات مهرجان جرش بالأردن، على المسرح الجنوبي، وذلك يوم 23 يوليو المقبل.

فعاليات مهرجان جرش

تستمر فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، التي تبدأ 23 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس، تحت شعار «إرث يمتد.. أجيال تلتقي»، بمشاركة عربية ودولية واسعة تتضمن أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية.

وتحضر مصر - بقوة - في برنامج المهرجان هذا العام من خلال عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث يحيي الفنان أحمد سعد حفلاً غنائيًا على المسرح الجنوبي يوم 26 يوليو، فيما يُعرض العمل المسرحي الغنائي «أم كلثوم» يوم 27 يوليو برؤية وتأليف الكاتب المصري مدحت العدل، مستعيدًا مسيرة كوكب الشرق في قالب فني معاصر.

كما تشارك مصر ضمن الفعاليات العربية التي يستضيفها مسرح الهيبودروم، إلى جانب مشاركات من عدد من الدول العربية، فضلاً عن الحضور المصري في فعاليات مهرجان المونودراما الذي يقام ضمن برنامج جرش الثقافي والمسرحي.

ويشهد المسرح الجنوبي، المخصص للحفلات الجماهيرية الكبرى، سلسلة من السهرات الفنية يحييها نخبة من نجوم الغناء العربي، تبدأ بحفل للفنانة ماجدة الرومي يوم 23 يوليو، وتتواصل مع عروض وحفلات للفنان جورج وسوف، وأحمد سعد، وعبادي الجوهر، وإليسا، والشامي ولين الحايك، وعبير نعمة ومروان خوري.

ويختتم النجم المصري تامر حسني حفلات المسرح الجنوبي يوم 2 أغسطس المقبل، في واحدة من أبرز أمسيات الدورة الأربعين للمهرجان.

وإلى جانب البرنامج الفني، تتضمن الدورة الحالية برنامجًا ثقافيًا وفكريًا موسعًا يشمل ملتقى السرد العربي في دورته الثالثة، وندوات أدبية وفكرية وأمسيات شعرية بمشاركة كتاب ومفكرين ونقاد من مختلف الدول العربية، إضافة إلى فعاليات تراثية وعائلية وعروض فنية عالمية تستضيفها مدينة جرش الأثرية وعدد من المحافظات الأردنية.

كما يشهد المهرجان الدورة الرابعة من مهرجان المونودراما، بمشاركة فرق ومبدعين من مصر وعدد من الدول العربية، في إطار جهود المهرجان لدعم الحركة المسرحية وتعزيز التبادل الثقافي والفني العربي.

ويحتفي مهرجان جرش هذا العام بمرور 40 عاما على انطلاقه، مواصلاً دوره كأحد أبرز المهرجانات الثقافية.