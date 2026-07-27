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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأربعاء.. مسرح السامر يشهد عرض "البؤساء" في انطلاق عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح

البؤساء
البؤساء
أحمد البهى

تدشن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بعد غد الأربعاء، أول عروضها المسرحية بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة عشرة، والمستمرة حتى 11 أغسطس المقبل.

ويأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "البؤساء"، لفرقة "ابدأ حلمك" بكفر الشيخ، ويعرض في السابعة مساءً، على مسرح السامر بالعجوزة.


العرض عن رواية فيكتور هوجو، دراماتورج وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه حول سجين يحاول الهروب مرات عديدة بحثا عن حريته، وتتعنت السلطة تجاهه، حتى تندلع الثورة من أجل الحرية والعدالة، فتمنحه فرصة لإظهار معدنه الحقيقي وقدرته على قيادة الثوار نحو التحرر.

"البؤساء" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وتم ترشيحه للمهرجان عقب الحصول على جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، ويأتي ضمن ستة عروض تقدمها هيئة قصور الثقافة بالمهرجان، ومن المقرر أن يستمر عرضه حتى بعد الخميس 30 يوليو.

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة سنويا، ويرأس دورته الحالية الفنان محمد رياض، ويضم برنامجا متنوعا يشمل العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية والبرنامج الموازي، بالإضافة إلى عدد من الندوات الفكرية والجلسات النقدية لدعم الحركة المسرحية وفتح آفاق جديدة للإبداع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة البؤساء

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