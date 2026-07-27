محمد رمضان يحتفل بـ2 مليون مشاهدة لأغنية روووح

احتفل الفنان محمد رمضان بتحقيق أغنيته الجديدة "روووح" أكثر من مليونى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد أيام من طرحها، كاشفاً عن تحدى جديد لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وشارك رمضان، عبر حسابه على «فيسبوك»، صورة توثق وصول الأغنية إلى أكثر من مليونى مشاهدة، وعلق قائلا: " كسرنا الـ2 مليون كدة نبدأ التحدى، المرحلة الأولى هختار اجمد 10 فيديوهات على اغنية رووووح من تيكتوك وهنزلهم على صفحتي".



وأضاف: “والمرحلة التانية الجمهور هيصوت لأجمد فيديو فيهم وصاحبه/صاحبته هيطلع/هتطلع معايا ع المسرح فى حفلة جولف بورتو الساحل الشمالي”.

وياتي ذلك ضمن استعدادات الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات الموسم الصيفى بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر أغسطس القادم.