الغرف التجارية: احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية آمن ويتجاوز 6 أشهر

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية تبنت رؤية استراتيجية واضحة منذ بداية أزمة كورونا لتعزيز الأرصدة الاحتياطية من السلع الأساسية.

وتابع الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن المشروعات القومية الخاصة بإنشاء الصوامع في مختلف أنحاء الجمهورية كانت حجر الزاوية في الحفاظ على هذا المخزون وتأمينه، مشيرًا إلى أن الدولة أولت توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية أولوية قصوى، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية.

زيادة في الاحتياطي رغم ذروة الاستهلاك

وكشف الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن أن الاحتياطي الاستراتيجي شهد زيادة بنحو 12% في المتوسط عقب شهر رمضان المبارك، رغم الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك خلال تلك الفترة.

وأرجع الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، هذه الزيادة إلى التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرورة تعزيز الأرصدة الاستراتيجية وتنويع مصادر الإمداد من دول متعددة، بما يضمن عدم تأثر مصر بالاضطرابات العالمية في سلاسل التوريد.