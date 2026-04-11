إعلان قائمة منتخب الناشئين لمعسكر أبريل استعدادًا لـ أمم أفريقيا بالمغرب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة المدرب حسين عبد اللطيف، قائمة منتخب مصر للناشئين التي ستدخل معسكرًا مغلقًا بداية من اليوم السبت، في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا للناشئين.

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة فنية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق البطولة القارية المرتقبة.

قائمة اللاعبين المختارين

شهدت القائمة تواجد مجموعة مميزة من العناصر الشابة التي تم اختيارها بعناية، حيث ضمت عددًا من الأسماء الواعدة في مختلف المراكز. وجاء في خط الوسط كل من: مالك عمرو، محمد عبيد، ياسين هشام، وعبد العزيز محمود، بينما ضم خط الدفاع كوكبة كبيرة من اللاعبين أبرزهم محمد السيد، محمد صبري، آدم محمد، وسيف تامر، إلى جانب مجموعة أخرى من العناصر التي تسعى لإثبات نفسها خلال المعسكر.

كما تواجد في القائمة عدد كبير من المدافعين ولاعبي الأطراف مثل عبدالله عمرو، عادل علاء، ياسين تامر، عمر فودة، وسيف المهدي، بالإضافة إلى أحمد الشرايدي وأمير حسن وسيف كريم. وشملت القائمة أيضًا عناصر أخرى مثل عمر عبد الرحيم، أحمد صفوت، زياد الدجوي، وأحمد بشير، إلى جانب أحمد السيسي ومحمد جمال وعاصم أحمد، وصولًا إلى زياد سعودي ويحيى شيتوس ويوسف عثمان وبراء محمود.

خط الهجوم والاستعداد للبطولة

في خط الهجوم، وقع الاختيار على الثلاثي عبد العزيز خالد، خالد مختار، وأدهم محمد، في ظل الرغبة في تجهيز قوة هجومية قادرة على صناعة الفارق خلال المنافسات.

هدف المعسكر

يهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر إلى الوصول لأفضل توليفة ممكنة قبل البطولة، مع التركيز على الانسجام بين اللاعبين وتنفيذ الجوانب التكتيكية. ويأمل منتخب الناشئين في الظهور بشكل قوي وتمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة في البطولة الأفريقية المقبلة