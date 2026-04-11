قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوجل تختبر ميزة نسخ تلقائي من أندرويد إلى الكمبيوتر بدون سحابة
بعد تعيين حكم الأهلي وسموحة.. رسالة مثيرة من الغندور
جمال العدل يشيد بالزمالك بعد الفوز: دعم الإدارة والجماهير سر النجاح
فرج عامر: كيروش الحل الأمثل لعودة الأهلي لطريق البطولات
جمال حمزة: الزمالك يعاني من مشكلة التمركز خلال الكرات الثابتة
أحمد جعفر: انتصار الزمالك على شباب بلوزداد"مقلق".. وهناك أزمة في الكرات الثابتة
اليمن.. حلف قبائل حضرموت يعلن الاندماج رسمياً في قوام وزارة الداخلية
إبراهيم فايق يعلق على فوز الزمالك أمام شباب بلوزداد : خطوة عظيمة
الزمالك يحصل على موافقة أمنية لحضور الجماهير مباراة بلوزداد بالقاهرة
طرح أغنية لم ينجح أحد من فيلم برشامة لـ مسلم و تفاعل كبير من الجمهور
هبة عبد الغني لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد شخصية هيباتيا على المسرح | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلان قائمة منتخب الناشئين لمعسكر أبريل استعدادًا لـ أمم أفريقيا بالمغرب

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
رباب الهواري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة المدرب حسين عبد اللطيف، قائمة منتخب مصر للناشئين التي ستدخل معسكرًا مغلقًا بداية من اليوم السبت، في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا للناشئين.

 ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة فنية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق البطولة القارية المرتقبة.

قائمة اللاعبين المختارين

شهدت القائمة تواجد مجموعة مميزة من العناصر الشابة التي تم اختيارها بعناية، حيث ضمت عددًا من الأسماء الواعدة في مختلف المراكز. وجاء في خط الوسط كل من: مالك عمرو، محمد عبيد، ياسين هشام، وعبد العزيز محمود، بينما ضم خط الدفاع كوكبة كبيرة من اللاعبين أبرزهم محمد السيد، محمد صبري، آدم محمد، وسيف تامر، إلى جانب مجموعة أخرى من العناصر التي تسعى لإثبات نفسها خلال المعسكر.

كما تواجد في القائمة عدد كبير من المدافعين ولاعبي الأطراف مثل عبدالله عمرو، عادل علاء، ياسين تامر، عمر فودة، وسيف المهدي، بالإضافة إلى أحمد الشرايدي وأمير حسن وسيف كريم. وشملت القائمة أيضًا عناصر أخرى مثل عمر عبد الرحيم، أحمد صفوت، زياد الدجوي، وأحمد بشير، إلى جانب أحمد السيسي ومحمد جمال وعاصم أحمد، وصولًا إلى زياد سعودي ويحيى شيتوس ويوسف عثمان وبراء محمود.

خط الهجوم والاستعداد للبطولة

في خط الهجوم، وقع الاختيار على الثلاثي عبد العزيز خالد، خالد مختار، وأدهم محمد، في ظل الرغبة في تجهيز قوة هجومية قادرة على صناعة الفارق خلال المنافسات.

هدف المعسكر

يهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر إلى الوصول لأفضل توليفة ممكنة قبل البطولة، مع التركيز على الانسجام بين اللاعبين وتنفيذ الجوانب التكتيكية. ويأمل منتخب الناشئين في الظهور بشكل قوي وتمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة في البطولة الأفريقية المقبلة

اخبار الرياضة منتخب مصر للناشئين اخبار منتخب مصر تصفيات امم افريقيا

