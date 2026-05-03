نورهان قنديل: تكليفي بأمانة المحتوى والتأثير المجتمعي بمستقبل وطن مسؤولية كبيرة

أعربت نورهان قنديل، القيادية في حزب مستقبل وطن، عن فخرها وامتنانها لتكليفها بمنصب أمين صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة المركزية لـ حزب مستقبل وطن، مؤكدة أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خلال المرحلة المقبلة.

تغييرات مستقبل وطن

وتقدمت قنديل بخالص الشكر والتقدير إلى النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على منحه إياها هذه الثقة، مشيرة إلى اعتزازها الكبير بهذا التكليف، ومتمنية أن تكون على قدر المسؤولية.

وأكدت أن هذا الدور لا يمثل مجرد منصب تنظيمي، بل هو رسالة تهدف إلى تقديم محتوى هادف يسهم في نشر الوعي المجتمعي ويُحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا، في إطار الإيمان بأهمية الكلمة والفكر في خدمة الوطن.

مستقبل وطن يجري تغييرات

وأضافت قنديل أنها تؤمن بأن الكلمة مسؤولية، وأن التأثير الحقيقي يقوم على الصدق والاستمرارية، مشددة على التزامها بتقديم محتوى يعكس تطلعات المرحلة الراهنة ويُجسد القيم المشتركة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على تطلعها للعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق تأثير أعمق والمساهمة في بناء مستقبل أكثر وعيًا، قائلة: “معًا نصنع التأثير ونكتب أثرًا لا يُنسى.”