المستشار العسكري للمرشد الإيراني يهدد بإرسال القوات الأمريكية وسفنها إلى المقبرة

هدد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، ردا على الحصار البحري الأمريكي لمضيق هرمز، الولايات المتحدة بإرسال قواتها وسفنها الحربية إلى المقبرة.

وكتب رضائي على منصة التواصل "إكس": "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك حاملات طائرات وتمارس القرصنة. وقدرتنا على محاربة القراصنة لا تقل بتاتا عن قدرتنا على إغراق السفن الحربية. استعدوا لأن ينتهي المطاف بسفنكم وجنودكم في المقبرة، تماما كما انتهى المطاف بحطام طائرتكم في أصفهان".





و سلمت إيران، خلال هذا الأسبوع، نص خطة سلام جديدة إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين. وكانت قناة الميادين قد أفادت سابقا بأن الجمهورية الإسلامية اقترحت صيغة من ثلاث مراحل لمواصلة الحوار.





وتتضمن المرحلة الأولى إنهاء الحرب وتقديم ضمانات أمنية لإيران ولبنان. بعد ذلك، ستناقش الأطراف آليات إدارة مضيق هرمز، ثم تتناول البرنامج النووي. إلا أن الانتقال إلى النقطة الثالثة لا يمكن إلا بعد الاتفاق على النقطتين الأوليين.