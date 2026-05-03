قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمته لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام نظيره إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وجاءت القائمة التي أعلنها ألفارو أربيلوا لمباراة ريال مدريد وإسبانيول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين- فران جونزاليس- سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: ديفيد ألابا- ترينت ألكسندر أرنولد- راؤول أسينسيو- ألفارو كاريراس- فران جارسيا- أنطونيو روديجير- فيرلاند ميندي- دين هويسين- ديفيد خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام- إدواردو كامافينجا- فيدريكو فالفيردي- أوريلين تشاوميني- تياجو بيتارش- سيزار بالاسيوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- جونزالو جارسيا- براهيم دياز- فرانكو ماستانتونو.

وتقام المباراة على ملعب كورنيلا، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين، خاصة للفريق الملكي في سباق المنافسة على اللقب.

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة. وعلى الجانب الآخر، يحتل إسبانيول المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الليجا لتحسين موقعه في الجدول.

تشهد المنافسة على اللقب تفوقًا واضحًا لصالح برشلونة، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، بعد فوزه الأخير على أوساسونا بنتيجة 2-1. ويعني ذلك أن أي تعثر لريال مدريد في مباراة اليوم، سواء بالخسارة أو التعادل، قد يمنح برشلونة رسميًا لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لمجريات اللقاء.

ومن المقرر أن تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، التي تنقل أحداث الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا