قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد ينعى والد هانز فليك

نعى نادي ريال مدريد والد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، والذي وافته المنيه قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو الإسباني.

وكتب نادي ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفهم الشديد لوفاة والد هانز فليك، مدرب نادي برشلونة".

أضاف: "يتقدم نادي ريال مدريد بخالص التعازي والمواساة لعائلته وجميع أحبائه.. رحمه الله".

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني



دقيقة صمت في ملعب المباراة

ومن المقرر أن يقف اللاعبون والجماهير دقيقة صمت قبل صافرة البداية، تكريمًا لوالد فليك، في مشهد يعكس حالة التضامن والدعم للمدرب الألماني الذي يمر بظرف عائلي صعب قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.

شارات سوداء من لاعبي برشلونة



وبحسب تقارير صحفية إسبانية، سيرتدي لاعبو برشلونة شارات سوداء خلال المباراة، حدادًا على والد مدربهم، في وقت قرر فيه فليك التواجد على مقاعد البدلاء وقيادة الفريق رغم حالة الحزن التي يعيشها