دقيقة حداد وشارات سوداء في الكلاسيكو.. برشلونة وريال مدريد ينعَيان والد هانز فليك

يستعد ناديا برشلونة وريال مدريد لتقديم لفتة إنسانية مؤثرة قبل انطلاق مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، مساء اليوم الأحد، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني، وذلك حدادًا على وفاة والد الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الكتالوني.

دقيقة صمت في ملعب المباراة

ومن المقرر أن يقف اللاعبون والجماهير دقيقة صمت قبل صافرة البداية، تكريمًا لوالد فليك، في مشهد يعكس حالة التضامن والدعم للمدرب الألماني الذي يمر بظرف عائلي صعب قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.

شارات سوداء من لاعبي برشلونة

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، سيرتدي لاعبو برشلونة شارات سوداء خلال المباراة، حدادًا على والد مدربهم، في وقت قرر فيه فليك التواجد على مقاعد البدلاء وقيادة الفريق رغم حالة الحزن التي يعيشها.

رسالة تعزية رسمية من ريال مدريد

ومن جانبه، حرص نادي ريال مدريد على تقديم التعازي رسميًا، حيث أصدر بيانًا جاء فيه:

"يعرب النادي ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفهم الشديد لوفاة والد هانز فليك، مدرب برشلونة، ويتقدم النادي بخالص التعازي والمواساة لعائلته وجميع أحبائه".

برشلونة على بعد خطوة من اللقب

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويحتاج الفريق الكتالوني إلى نقطة واحدة فقط من أجل حسم لقب الليجا رسميًا.