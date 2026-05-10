هدافو كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد عبر التاريخ

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق اللقاء الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض، مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، في إطار منافسات الجولة 35 ببطولة الدوري الإسباني.

وقبل انطلاق المباراة بساعات نستعرض لكم أبرز هدافي الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد عبر التاريخ.

هدافو كلاسيكو الأرض تاريخيا:

1 – ليونيل ميسي (برشلونة) – 26 هدفًا.

2 – كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) – 18 هدفًا.

3 – ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد) – 18 هدفًا.

4 - كريم بنزيما (ريال مدريد) – 16 هدفًا.

5 – راؤول جونزاليس (ريال مدريد) – 15 هدفًا