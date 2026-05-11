غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم .. منتخب مصر للدراجات يطير إلى نيجيريا للمشاركة في البطولة الإفريقية للمضمار

منتخب مصر للدراجات
منتخب مصر للدراجات
عبدالله هشام

تطير  بعثة منتخب مصر للدراجات مساء اليوم الاثنين  إلي نيجيريا ، استعدادًا للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية للمضمار، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج قوية ورفع راية الرياضة المصرية على منصات التتويج القارية.

ويرأس بعثة المنتخب الدكتور أحمد جابر نائب رئيس الاتحاد المصري للدراجات، فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب الكابتن محمد إبراهيم مديرًا فنيًا، ويعاونه الكابتن شريف عبد الحليم مساعد المدير الفني.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات كلًا من: ابتسام زايد، شهد سعيد، حبيبة عليوة، جومانا علاء الدين، وجودي محمد السيد، بينما تضم قائمة اللاعبين: محمود صبحي، محمود بكر، عمر السعيد، سيف الله محمد إبراهيم، وأبي محمد مجدي.

ويشرف على منتخب المضمار العقيد إيهاب صبري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، في إطار المتابعة المستمرة لتجهيزات المنتخب قبل خوض المنافسات القارية المرتقبة.


وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن علي حسن قد وفر برنامج إعداد قوي للمنتخب الوطني، من خلال إقامة معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة تحت إشراف الجهاز الفني، شهد تدريبات المنتخب الوطني للدراجات حالة من التركيز والحماس الكبير بين اللاعبين واللاعبات، إلى جانب منافسات قوية بين العناصر الدولية المشاركة، بهدف الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق البطولة الإفريقية.

ويسعى منتخب مصر للدراجات إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة الإفريقية، وتحقيق نتائج مميزة تعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده اللعبة خلال الفترة الأخيرة.

