استقبال رسمي لبعثة منتخب الدراجات عقب العودة من بطولة العالم بتشيلي

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي حسن، على استقبال بعثة المنتخب الوطني الاول لللمضمار العائدة من المشاركة في بطولة العالم بتشيلي، بالورود في مطار القاهرة الدولي، بعد وصولها بسلام إلى أرض الوطن.

وشهدت البطولة حادثًا مؤسفًا بعد تعرض ابتسام زايد، نجمة منتخب مصر، لإصابة قوية نتيجة سقوطها خلال إحدى سباقات البطولة، ما دفع اللجنة الطبية إلى استبعادها من استكمال المنافسات حفاظًا على سلامتها.

ونظرًا لمرور رئيس الاتحاد المصري للدراجات الكابتن أيمن علي حسن بوعكة صحية، فقد أوفد ممثلين عن مجلس الإدارة لاستقبال البعثة، وهم: الكابتن سمير عبدالعظيم عضو مجلس الإدارة، والكابتن أيمن سالم المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن نشأت عبدالسلام مدير المنتخبات الوطنية، الذين حرصوا على استقبال الأبطال بالورود وتقديم التهنئة على المشاركة المشرفة.

وكأن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن محمد إبراهيم قد قرر استبعاد البطلة ابتسام زايد من استكمال المنافسات تنفيذًا لتوصية اللجنة الطبية بالبطولة، التي أوصت بمنحها راحة تامة لمدة أسبوع قبل العودة التدريجية للتدريبات، مؤكدة ضرورة عدم المجازفة بمشاركتها حفاظًا على سلامتها.

وكانت ابتسام زايد قد تعرضت لسقوط قوي على المضمار خلال أحد السباقات، ما تسبب في حالة من القلق داخل القاعة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، حيث خضعت لتدخل جراحي عاجل بعد تقييم حالتها الصحية.

وشارك منتخب مصر في بطولة العالم للدراجات التي أقيمت بتشيلي بمشاركة أكثر من 70 دولة، وضمت قائمة المنتخب كلًا من:

ابتسام زايد – شهد سعيد – محمود بكر – محمود صبحي،

ويقود الفريق المدير الفني محمد إبراهيم، ويعاونه الفني والميكانيكي شريف عبدالحليم، بينما ترأس البعثة العقيد إيهاب صبري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات.