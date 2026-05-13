تحذير للزمالك من عقوبات الكاف في إياب نهائي الكونفدرالية

وجه الإعلامي أحمد شوبير تحذير لنادي الزمالك قبل مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الاتحاد الإفريقي حذر الزمالك بعقوبات تأديبية حال عدم الالتزام بتذاكر ببروتوكول تذاكر المباراة النهائية.



وأضاف: الكاف أرسل مرتين مطالبا الزمالك بإرسال التذاكر المخصصه بضيوف الكاف وطلبوا ارسالها خلال 24 ساعة وهي الـ 350 تذكرة وممكن أن يكون تأخير الزمالك بسبب أزمة التذاكر

وواصل : الكاف والفيفا لا يعرفوا الهزار في البروتوكول واتمنى من مجلس الزمالك حل الأزمة وعدم الدخول في أزمة مع الاتحاد الإفريقي

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.