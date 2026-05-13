تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة للمباراة

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتحديدًا عبر قناة “بي إن سبورتس 2 HD”.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى : المهدي سليمان

الدفاع : محمد إسماعيل - حسام عبدالمجيد - الونش - أحمد فتوح

الوسط : محمد شحاته - عبدالله السعيد - أدم كايد "بيزيرا"

الهجوم : شيكو بانزا - ناصر منسي - عدي الدباغ