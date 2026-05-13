سيف الجزيري: الزمالك قادر على التتويج.. وغياب جابر وبنتايج مؤثر

أكد التونسي سيف الجزيري، مهاجم الزمالك، أن الفريق قدم أداءً مميزًا خلال مواجهة الذهاب، إلا أن غياب التوفيق حال دون تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال الجزيري، في تصريحاته خلال الأنشطة الإعلامية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إن الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب، مع تقديم مباراة قوية من أجل حصد اللقب.

وأضاف مهاجم الزمالك أن التركيز سيكون العامل الأهم خلال المواجهة المقبلة، مشددًا على ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس، إلى جانب بذل أقصى جهد داخل الملعب لتحقيق الهدف المطلوب.

وتحدث الجزيري عن الغيابات التي يعاني منها الفريق، مؤكدًا أن عمر جابر قائد الزمالك لاعب مهم للغاية، كما أن محمود بنتايج من العناصر المؤثرة، موضحًا أن غيابهما سيؤثر على الفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه على امتلاك الزمالك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات القادرين على تعويض أي غيابات.

واختتم سيف الجزيري تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعبين ينتظرون مساندتهم المعتادة، مع السعي لإسعادهم والتتويج باللقب خلال مباراة السبت المقبل.