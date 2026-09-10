كدمة قوية .. تفاصيل إصابة محمد السيد وموعد عودته للتدريبات

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل إصابة محمد السيد لاعب الزمالك بعد تعرضه لكدمة قوية في مشط القدم خلال مباراة أبو قير للأسمدة في بطولة الدوري.

وأضاف “الغندور”، اللاعب وضع جبيرة على قدمه وسيتم إزالتها بعد أسبوع وسيخضع اللاعب لاشعة بالرنين لتحديد موعد عودته للتدريبات.

وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة إيه إس سبورت بطل جيبوتي، في مباراة إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك ضد فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي، في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الزمالك في الفوز على فريق أيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 2-1، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.