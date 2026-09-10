قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة توجيه باكستان ضربة عسكرية ضد الحوثيين
47.3 مليار دولار.. الوزراء: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل مستويات قياسية
ثروت الخرباوي: الإخوان عرضوا عليّ منصبا في عهد محمد مرسي ولكنني رفضته
طارق فهمي: العمل العسكري قادم والضربات بين أمريكا وإيران تتسم بالانضباط
لأول مرة في العام الدراسي الجديد|حصتين برمجة أسبوعيا لطلاب التعليم الفني
هيئة الدواء: توافر مستحضرات الأورام.. وأرصدة تغطي الاحتياجات لـ 6 شهور
رافينيا يعادل رقم مواطنه نيمار مع برشلونة بـ21 هدفا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ علوم سياسية: استهداف الناقلات جزء من المواجهات الإيرانية الأمريكية ولا يوجد أفق لأي حل
زيادة الإيجار القديم 2026.. طريقة حساب الـ15% والقيمة التي تُطبق عليها الزيادة
الأزهر ينفي هروب مهند من مستشفى السيد جلال: خرج لزيارة سيدنا الحسين وعاد مجددًا
"غطوا البلاعات وثبتوا المراوح وامنعوا الموتوسيكلات"|أبرز تعليمات السلامة الصادرة للمدارس قبل الدراسة
سرقة وهتك عرض.. كواليس ضبط المتهم بطلب مبلغ مالي من سائق أتوبيس القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعزيز التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية الهندية في السوق المصري، بحضور ممثلي مجموعة شيام ستيل الهندية للحديد والصلب، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

خالد هاشم: نرحب بدخول شركات هندية جديدة للسوق المصري

وأكد وزير الصناعة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الشركات الهندية العاملة في السوق المصرية بمختلف المجالات.

وأشار إلى ترحيب مصر بدخول شركات هندية جديدة إلى السوق المصري، والاستفادة من الخبرات الصناعية الطويلة التي تمتلكها الشركات الهندية والتكنولوجيات الحديثة، بما يسهم في رفع قدرات الكوادر المحلية وتحقيق التكامل الصناعي المشترك.

شراكات صناعية مصرية هندية للتصنيع والتصدير

ولفت هاشم إلى حرص الوزارة على إقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص المصري والهندي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق المختلفة.

وأوضح أن مصر، بفضل موقعها الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها، تمثل بوابة لنفاذ المنتجات إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والدول العربية، وهو ما يعزز فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة تستهدف السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وزير الصناعة: نستهدف تقليل البيروقراطية وتيسير رحلة المستثمر

وأكد وزير الصناعة حرص الجانب المصري على تبادل الخبرات مع الهند في مجال السياسات الصناعية، خاصة في ضوء التجربة الهندية في إجراء إصلاحات تشريعية ساهمت في تقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء والإجراءات عن المصنعين.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل حاليًا على تقليص الإجراءات الصناعية وتيسير رحلة المستثمر الصناعي الصغير، بما يدعم بيئة الاستثمار الصناعي ويعزز قدرة القطاع على النمو.

استعراض نتائج مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة بريكس

واستعرض الاجتماع نتائج مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع بريكس بمدينة جايبور الهندية، والذي شهد عقد عدة لقاءات مع مسؤولين بالحكومة الهندية وممثلي عدد من الشركات الهندية، وبحث فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين.

كما تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الصناعة الهندي إلى القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل، للمشاركة في منتدى أعمال يضم الشركات المصرية والهندية، إلى جانب زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

سفير الهند: مصر وجهة استثمارية ومركز إقليمي للتصنيع والتصدير

من جانبه، أكد سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر، باعتبارها من الدول الصديقة في المنطقة التي ترتبط معها الهند بعلاقات طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الشركات الهندية ترى مصر وجهة استثمارية جيدة ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي والتقارب الثقافي بين مصر والهند.

3 محاور لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر والهند

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بتعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، وفي مقدمتها جذب استثمارات هندية جديدة إلى السوق المصري، وإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الهندية في التكنولوجيا والسياسات الصناعية.

كما بحث الجانبان فرص توسيع قاعدة المشروعات الصناعية المشتركة والاستفادة من موقع مصر واتفاقياتها التجارية لتعزيز نفاذ المنتجات المصنعة محليًا إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

الصناعة الصناعة المصرية الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

فتوح وامير

المكالمة كانت أخوية وسأتخذ إجراء رسميا.. تصعيد جديد من فتوح بعد تصريحات أمير هشام

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

متى يتم تأخير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026

سكن لكل المصريين 9

15 ألف وحدة.. شروط وطريقة حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» للإيجار من وزارة الإسكان

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

بالصور

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد