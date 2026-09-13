فالنسيا يقيل المدرب والمدير التنفيذي بعد البداية المتعثرة

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم إقالة مدربه كارلوس كوربيران والمدير التنفيذي رون جورلاي بعد بداية موسم خالية من الانتصارات.

وتعرض جورلاي وكوربيران لضغوط متزايدة من جماهير النادي في الأسابيع القليلة الماضية بسبب الأداء الضعيف للفريق، وحصد بلنسية نقطة واحدة فقط من أول خمس مباريات هذا الموسم، ليتذيل الترتيب.

وتولى كوربيران منصبه في ديسمبر 2024، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط بعدما أنهى الموسم في المركز 12.

وأنهى فالنسيا الموسم الماضي في المركز التاسع، لكن نهج المدرب أثار انتقادات في ملعب ميستايا، وخلال المباريات الأخيرة للفريق على أرضه، ردد المشجعون هتافات تطالب المدرب بالرحيل. وإجمالا، تولى كوربيران المسؤولية في 72 مباراة، وحقق 28 انتصارا مقابل 26 هزيمة.

انضم جورلاي إلى النادي في مايو 2025، وكان قد دافع عن كوربيران في عدة مناسبات.

فسخ عقد

كما فسخ فالنسيا عقود أربعة من الموظفين الذين كانوا يعملون تحت إمرة جورلاي، بالإضافة إلى طاقم كوربيران التدريبي.

وقال فالنسيا في بيان "يعكس هذا القرار نية النادي لبدء مرحلة جديدة في إدارة الهيكل الرياضي وعمليات كرة القدم. وسيتولى أوسكار سانشيز، مدرب فريق ميستايا (الفريق الثاني)، مسؤولية الفريق الأول مؤقتا".

وأشار فالنسيا إلى أنه سيعلن عن هيكله الرياضي الجديد قريبا، ويستعد لمواجهة ألافيس يوم الثلاثاء.