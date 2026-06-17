المنتجة آلاء لاشين تشكر وزارة الداخلية بعد إنهاء فحص إجراءات أتوبيس فيلم الساعة 12

وجهت المنتجة آلاء لاشين بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعاون المهني في فحص كافة الإجراءات والتراخيص الخاصة بالأتوبيس الذي أثير حوله جدل واسع خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت آلاء لاشين أن الجهات المختصة قامت بمراجعة جميع المستندات والتصاريح الخاصة بالأتوبيس، وتبين سلامة الموقف القانوني للشركة، وأن كافة التراخيص والتصاريح اللازمة كانت مستوفاة بالكامل، كما أن الشركة تعمل بشكل قانوني وتحمل التراخيص المطلوبة في نطاق محافظة الجيزة.

وأوضحت أن ما تم تداوله بشأن سير الأتوبيس في شوارع القاهرة غير صحيح، حيث أثبتت المراجعات أن المقاطع المتداولة والمنسوبة إلى القاهرة لا تمت للشركة بصلة، وأن عدداً من المواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جرى تداولها بصورة غير دقيقة، ما تسبب في انتشار معلومات غير صحيحة حول الواقعة.

وأضافت أن الفحص الفني الذي أجرته الجهات المختصة للأتوبيس أثبت سلامته بالكامل وعدم وجود أي مخالفات تتعلق بسلامة المركبة أو تشغيلها، وأن الأمر اقتصر على ملاحظة إدارية تتعلق بتغيير اللون الخارجي للأتوبيس ووضع عبارة دعائية عليه، وتم التعامل مع هذه الملاحظة وفق الإجراءات القانونية المتبعة وسداد الغرامة المقررة.

كما شددت على أن ما تردد بشأن اتخاذ إجراءات ضد الشركة أو التحفظ على الأتوبيس بالمعنى المتداول غير دقيق، موضحة أن الأتوبيس خضع للفحص والمراجعة من الجهات المختصة، وانتهت الإجراءات في وقت سريع بعد التأكد من سلامة الموقف القانوني والفني، دون وجود ما يعيق استكمال نشاط الشركة بشكل طبيعي.

وقالت آلاء لاشين إن التعاون الذي أبدته وزارة الداخلية يعكس حرص مؤسسات الدولة على تطبيق القانون وتحري الدقة في التعامل مع الوقائع المتداولة، مؤكدة احترامها الكامل للقوانين واللوائح المنظمة لعملها وحرصها الدائم على الالتزام بجميع الاشتراطات القانونية.

واختتمت لاشين تصريحها بتوجيه الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية على مهنيتهم وسرعة تعاملهم مع الموقف وإظهار الحقائق للرأي العام.

يُذكر أن المنتجة آلاء لاشين تواصل نشاطها الفني من خلال عدد من المشروعات السينمائية، ويأتي فيلم "قصر الباشا" في مقدمة أحدث إنتاجاتها، وهو عمل تشويقي تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة، ويضم نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية، وذلك في إطار حرصها على تقديم أعمال فنية متنوعة ومختلفة للجمهور.