يبدأ يوليو المقبل.. تفاصيل انطلاق عرض مسلسل Underage

تستعد منصة «mbc شاهد» لطرح أحدث أعمالها الأصلية مسلسل «Underage - تحت السن »، حيث تبدأ عرض أولى حلقاته يوم 2 يوليو 2026، بواقع 12 حلقة تعرض على مدار الشهر.

أحداث مسلسل «تحت السن - Underage»

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي داخل مدرسة للبنات، حيث تبدأ القصة باختفاء طالبة بشكل مفاجئ، لتنكشف بعدها سلسلة من الأسرار التي كانت مخفية خلف جدران المدرسة.

ومع تصاعد الأحداث؛ تتشابك مشاعر الهوس والغيرة والخيانة بين الطالبات، لتجد إحدى الفتيات نفسها أمام رحلة صعبة لكشف الحقيقة، وسط شبكة من الأكاذيب والتفاصيل الغامضة.

أبطال مسلسل «تحت السن - Underage»

يشارك في بطولة العمل كل من: سما إبراهيم، فرح يوسف، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، وعبد الرحمن القليوبي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة من بينهم جيسيكا حسام الدين، ريم المصري، ترنيم هاني، جيدا منصور، وجودي مسعود ،

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإنتاج مها سليم، وإخراج يحيى إسماعيل، ويقدم معالجة اجتماعية معاصرة لقضايا المراهقين والشباب في إطار درامي مشوق، يستهدف جمهور المنصات الرقمية.