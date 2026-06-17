أحمد حاتم يشارك جمهوره فوتوشوت جديدًا على أنغام "طلعت فوق السطوح"

شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره أحدث جلسة تصوير له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في مجموعة من اللقطات المميزة التي التُقطت فوق أسطح عدد من المباني المطلة على أفق القاهرة، في أجواء تجمع بين الطابع العصري واللمسات الفنية اللافتة.



وجاءت الصور مصحوبة بأغنية "طلعت فوق السطوح"، التي أضفت حالة خاصة على الفوتوشوت، وتناسقت مع طبيعة اللقطات التي تنوعت بين مشاهد تطل على نهر النيل وأخرى وسط أطباق استقبال البث الفضائي فوق الأسطح، ما منح الجلسة طابعًا بصريًا مختلفًا.

وظهر أحمد حاتم بإطلالات متنوعة اعتمدت على المزج بين الأزياء الكلاسيكية والعصرية، بينما لفتت الصور الأنظار بتكويناتها البصرية وزوايا التصوير التي أبرزت جمال القاهرة من منظور غير معتاد.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعي الفنان، الذين أشادوا بجمال اللقطات وفكرتها المختلفة، مؤكدين أن الفوتوشوت عكس جانبًا فنيًا جديدًا من شخصية أحمد حاتم، خاصة مع اختيار أغنية "طلعت فوق السطوح" كخلفية موسيقية للجلسة.