قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فليك: حلمي دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يدعم لامين يامال
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة
القومي للإعاقة يشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف
بريطانيا تدعو إلى وقف فظائع السودان ومحاسبة المسئولين عنها
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.. وتخفيض أسعار 12 سلعة
بالفيديو كونفرانس.. وزير الكهرباء يتابع تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بالضبعة
وزير التعليم يكلف قيادات الوزارة والمديريات بالتواجد المستمر بالمدارس بكافة المحافظات لضبط سير العملية التعليمية
لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وIntel
التضامن: 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية والأول بـ 480 ألف جنيه
تم إعدامهم..الداخلية تكشف حقيقة عدم معاقبة متهمين بالاعتداء على فتاة بقنا
800 شركة مؤسسة.. السعودية الثانية بين الدول المستثمرة في مصر بـ 34 مليار
إعفاء رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ من منصبه في واقعة قطع الأشجار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا تتعجل البيع.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن أسعار المعدن خلال 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أسباب عدم استقرار المعدن الأصفر، موضحًا أن تحركات الأسعار ترتبط بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية والأوضاع العالمية، إلى جانب القرارات الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأكد المغربي، خلال مداخلة هاتفية، أن ما يحدث على الساحة الدولية ينعكس بصورة مباشرة على سعر الذهب عالميًا، وبالتالي يمتد تأثيره إلى السوق المحلية، وهو ما يفسر جانبًا من حالة عدم الاستقرار الحالية في الأسعار.

شعبة الذهب تكشف أسباب تذبذب الأسعار

وأوضح عمرو المغربي أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الذهب خلال الفترة الأخيرة تعود بشكل أساسي إلى التطورات الجيوسياسية وما تشهده الساحة العالمية من أحداث، إلى جانب القرارات التي تصدر في الولايات المتحدة بشأن أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الأوضاع العالمية تؤثر على سعر الذهب في الأسواق الدولية، ومع تحرك السعر العالمي ينعكس ذلك بدوره على أسعار الذهب في السوق المحلية، ما يجعل المعدن الأصفر عرضة للتغيرات المرتبطة بالاقتصاد والأحداث الدولية.

«ما حدش يبيع».. تحذير للمواطنين

ووجه عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية نصيحة مباشرة إلى المواطنين الذين يمتلكون الذهب، مؤكدًا أنه لا ينصح بالبيع خلال الفترة الحالية.

وقال إن من يمتلك الذهب عليه النظر إلى الاستثمار فيه باعتباره استثمارًا طويل الأجل، وليس وسيلة لتحقيق مكسب سريع خلال فترات قصيرة من الوقت.

وأوضح أن الادخار في الذهب يجب أن يكون على المدى الطويل، خاصة أن تحركات الأسعار اليومية قد تشهد صعودًا وهبوطًا نتيجة العوامل العالمية والجيوسياسية.

الذهب استثمار طويل الأجل

وأكد المغربي أن الراغبين في تحقيق عائد من الاستثمار في الذهب عليهم التحلي بالصبر وعدم الاعتماد على المكاسب السريعة.

وأشار إلى أن تحقيق المكسب من الذهب قد يحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى عام أو عام ونصف، موضحًا أن الاستثمار في المعدن الأصفر لا ينبغي تقييمه بناءً على تحركات الأسعار خلال أيام أو أسابيع قليلة.

هل الاستثمار في الذهب آمن خلال 2026؟

وفيما يتعلق بالاستثمار في الذهب خلال العام الجاري، أكد عمرو المغربي أن الاستثمار في المعدن الأصفر خلال 2026 يعد آمنًا، مشددًا على أن الذهب سيظل يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والمدخرين.

وأوضح أن استمرار ارتباط الذهب بالتطورات العالمية والأوضاع الجيوسياسية يجعله من الأصول التي تحظى باهتمام المستثمرين، خاصة في فترات عدم الاستقرار.

الذهب يظل الملاذ الآمن

وشدد عضو شعبة الذهب على أهمية التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة للادخار والاستثمار طويل الأجل، وليس مجرد سلعة يتم شراؤها وبيعها مع كل تحرك في الأسعار.

وأكد أن المواطن الذي يمتلك الذهب لا ينبغي أن يتعجل في اتخاذ قرار البيع بسبب التذبذب الحالي، خاصة أن الاستثمار في الذهب يحتاج إلى فترة زمنية مناسبة لتحقيق العائد المستهدف.

أسعار الذهب الأوضاع العالمية الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

ترشيحاتنا

جنوب سيناء

مديرة تعليم جنوب سيناء تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

محافظ دمياط

محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ويتابع انتظام العمل به

حريق

السيطرة على حريق هائل بمديرية الزراعة في دمياط دون خسائر

بالصور

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد