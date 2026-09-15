لا تتعجل البيع.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن أسعار المعدن خلال 2026

في ظل حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أسباب عدم استقرار المعدن الأصفر، موضحًا أن تحركات الأسعار ترتبط بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية والأوضاع العالمية، إلى جانب القرارات الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأكد المغربي، خلال مداخلة هاتفية، أن ما يحدث على الساحة الدولية ينعكس بصورة مباشرة على سعر الذهب عالميًا، وبالتالي يمتد تأثيره إلى السوق المحلية، وهو ما يفسر جانبًا من حالة عدم الاستقرار الحالية في الأسعار.

شعبة الذهب تكشف أسباب تذبذب الأسعار

وأوضح عمرو المغربي أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الذهب خلال الفترة الأخيرة تعود بشكل أساسي إلى التطورات الجيوسياسية وما تشهده الساحة العالمية من أحداث، إلى جانب القرارات التي تصدر في الولايات المتحدة بشأن أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الأوضاع العالمية تؤثر على سعر الذهب في الأسواق الدولية، ومع تحرك السعر العالمي ينعكس ذلك بدوره على أسعار الذهب في السوق المحلية، ما يجعل المعدن الأصفر عرضة للتغيرات المرتبطة بالاقتصاد والأحداث الدولية.

«ما حدش يبيع».. تحذير للمواطنين

ووجه عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية نصيحة مباشرة إلى المواطنين الذين يمتلكون الذهب، مؤكدًا أنه لا ينصح بالبيع خلال الفترة الحالية.

وقال إن من يمتلك الذهب عليه النظر إلى الاستثمار فيه باعتباره استثمارًا طويل الأجل، وليس وسيلة لتحقيق مكسب سريع خلال فترات قصيرة من الوقت.

وأوضح أن الادخار في الذهب يجب أن يكون على المدى الطويل، خاصة أن تحركات الأسعار اليومية قد تشهد صعودًا وهبوطًا نتيجة العوامل العالمية والجيوسياسية.

الذهب استثمار طويل الأجل

وأكد المغربي أن الراغبين في تحقيق عائد من الاستثمار في الذهب عليهم التحلي بالصبر وعدم الاعتماد على المكاسب السريعة.

وأشار إلى أن تحقيق المكسب من الذهب قد يحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى عام أو عام ونصف، موضحًا أن الاستثمار في المعدن الأصفر لا ينبغي تقييمه بناءً على تحركات الأسعار خلال أيام أو أسابيع قليلة.

هل الاستثمار في الذهب آمن خلال 2026؟

وفيما يتعلق بالاستثمار في الذهب خلال العام الجاري، أكد عمرو المغربي أن الاستثمار في المعدن الأصفر خلال 2026 يعد آمنًا، مشددًا على أن الذهب سيظل يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والمدخرين.

وأوضح أن استمرار ارتباط الذهب بالتطورات العالمية والأوضاع الجيوسياسية يجعله من الأصول التي تحظى باهتمام المستثمرين، خاصة في فترات عدم الاستقرار.

الذهب يظل الملاذ الآمن

وشدد عضو شعبة الذهب على أهمية التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة للادخار والاستثمار طويل الأجل، وليس مجرد سلعة يتم شراؤها وبيعها مع كل تحرك في الأسعار.

وأكد أن المواطن الذي يمتلك الذهب لا ينبغي أن يتعجل في اتخاذ قرار البيع بسبب التذبذب الحالي، خاصة أن الاستثمار في الذهب يحتاج إلى فترة زمنية مناسبة لتحقيق العائد المستهدف.