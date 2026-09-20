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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معلمو الحصة أمام فرص جديدة للتعيين.. تفاصيل وضوابط الاستعانة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعامل مع العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس، تمثل الاستعانة بمعلمي الحصة أحد الحلول المؤقتة لتوفير احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس، وفق ضوابط ومعايير محددة، دون أن يعني ذلك التعيين الدائم أو التثبيت.

50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة

وأكدت نيفين شحاتة، المتخصصة في شؤون التعليم، أن معلمي الحصة يحصلون على مقابل مالي قدره 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وروان أبو العينين، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تمنح الأولوية في الاستعانة بمعلمي الحصة للحاصلين على المؤهلات التربوية المناسبة والتخصصات التي تحتاج إليها المدارس.

الاستعانة بمعلمي الحصة لا تعني التعيين

اثناء تدريب المعلمين

وشددت على أن العمل بنظام الحصة لا يعني التعيين بشكل دائم أو الحصول تلقائيًا على فرصة للتثبيت، موضحة أن التعيين يرتبط بعدد من الضوابط والاحتياجات الفعلية للمدارس.

وأشارت إلى أن التعيين الدائم يعتمد على احتياجات المدارس من المعلمين والتخصصات المطلوبة، إلى جانب توافر الدرجات المالية، والتنسيق بين الجهات المعنية.

أولوية لمن سبق لهم اجتياز اختبارات التنظيم والإدارة

ولفتت نيفين شحاتة إلى أن الوزارة منحت أولوية في بعض الإجراءات لمن سبق لهم اجتياز الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار الاستفادة من الكوادر التي خضعت بالفعل لإجراءات التقييم والاختبار.

تدريب المعلمين على المناهج المطورة بأسيوط

الكفاءة والخبرة قد تدعمان فرص التعيين

وأوضحت أن معلمي الحصة الذين يثبتون الكفاءة والالتزام ويكتسبون خبرة عملية داخل المدارس قد تكون لديهم أولوية عند طرح مسابقات التعيين، خاصة أن عملهم يتيح لهم اكتساب خبرات ميدانية في التعامل مع الطلاب وأداء المهام التعليمية.

وأكدت أن الاستعانة بمعلمي الحصة تستهدف في الأساس المساهمة في سد العجز الفعلي داخل المدارس، بينما يظل التعيين الدائم مرتبطًا بالاحتياجات والتخصصات والدرجات المالية المتاحة.

المدارس الاستعانة بمعلمي الحصة لا تعني التعيين معلمي الحصة التعليم التربية والتعليم

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معلمو الحصة أمام فرص جديدة للتعيين.. تفاصيل وضوابط الاستعانة

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