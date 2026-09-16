هيئة الاستثمار: 3366 شركة صينية تستثمر في مصر.. والاستدامة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الترويج للاستثمار ضمن الدورة الـ26 لمعرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة «CIFIT» بمدينة شيامن الصينية.

واستعرضت “منصور” تطورات الاستثمارات الصينية في مصر، التي ارتفع عدد شركاتها إلى 3,366 شركة، تعمل في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية. كما استعرضت تجربة «تيدا مصر» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنموذج للتعاون الصناعي وتعميق التصنيع المحلي والإنتاج للتصدير.

رفع حصة الاستثمارات العامة الخضراء لـ 60%

وأوضحت الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية المصرية، مع ترسيخ معايير البيئة والمجتمع والحوكمة «ESG»، وتحفيز الاقتصاد الدائري والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى استهداف رفع حصة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2026/2027، فضلًا عن فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والإلكترونيات والصناعات المتقدمة.

ودعت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى توسيع معايير تقييم الاستثمارات لتشمل أثرها على الإنتاجية وفرص العمل والصادرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب حجم التدفقات، بما يعظم الأثر التنموي للاستثمارات ويعزز تنافسية القاعدة الإنتاجية المصرية.

وعلى هامش المشاركة، عقدت الدكتورة إيمان منصور لقاءات مع «UNIDO» و«WEF» و«ITC» و«UNESCAP» لبحث التعاون في الاستثمار المستدام وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وربطه بسلاسل القيمة العالمية، إلى جانب لقاءات ثنائية مع مسؤولي هيئات الاستثمار في السعودية وماليزيا والصين لتبادل الخبرات وبحث التعاون المؤسسي.