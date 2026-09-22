محسن أحمد يعلن تطوعه لتصوير سينما الطفل مجانًا لدعم ذوي القدرات الخاصة

أقيمت ضمن فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ندوة بعنوان «أهمية ذوي القدرات الخاصة في السينما والفن»، بحضور الفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد فريد، والفنانة داليا البحيري، والفنانة سلاف فواخرجي، والدكتور محسن أحمد مدير التصوير، وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمود المملوك.



وخلال الندوة، أعلن الدكتور محسن أحمد، مدير التصوير، عن تطوعه للعمل مجانًا في مجال تصوير سينما الطفل، دعمًا للأطفال من ذوي القدرات الخاصة، ومساهمة منه في توفير أعمال فنية تهتم بهم وتمنحهم مساحة أكبر للظهور والتعبير عن مواهبهم.



وأكد محسن أحمد أن مبادرته تأتي انطلاقًا من أهمية دعم الأطفال من ذوي القدرات الخاصة من خلال الفن والسينما، والمساهمة في تقديم محتوى مخصص لهم، بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعكس قدراتهم ومواهبهم.



وتناولت الندوة أهمية دور السينما والفن في دمج الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة، وضرورة منحهم فرصًا أكبر للمشاركة في الأعمال الفنية، إلى جانب مناقشة سبل تقديم محتوى سينمائي يهتم بالأطفال ويعبر عن تجاربهم وقدراتهم.



ويُقام ملتقى «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة في دورته العاشرة، برئاسة الفنانة سهير عبدالقادر، وبرعاية وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، إلى جانب مكتبة مصر العامة.