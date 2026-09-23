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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الصومالي أهمية مواصلة بذل الجهود للإسراع بالإفراج عن البحّارة المصريين

وزير الخارجية ونظيره الصومالي
وزير الخارجية ونظيره الصومالي
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع وزير خارجية جمهورية الصومال عبد السلام عبدي علي، أهمية مواصلة بذل الجهود كافة؛ للإسراع في الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة السواحل الصومالية وضمان سلامتهم، ومواصلة انخراط السلطات الصومالية في هذه الأزمة، والعمل على إطلاق سراحهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن اللقاء - الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية، حيث أكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والصحية، مستعرضاً التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العلمين إفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر القادم، على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي، وما يوفره من منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الإفريقية وتشجيع التواصل بين مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص بالقارة.

كما جدد وزير الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وصون مؤسساتها الوطنية، مشدداً على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها.

وأكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها في شتى المجالات من خلال الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمؤسسات الوطنية، منوهاً بأهمية مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أخذ في الإعتبار المشاركة المصرية بالبعثة.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء المستجدات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وسبل دعم جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم والأمن الإقليمي.

وزير الخارجية وزير خارجية جمهورية الصومال الإفراج البحارة المصريين

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