ترامب: الولايات المتحدة شهدت بعض الرؤساء السيئين للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة شهدت "بعض الرؤساء السيئين للغاية"، وذلك رداً على سؤال حول الرئيس الأمريكي الذي يفضله أو الحقبة التاريخية التي يراها الأكثر تأثيرًا في تاريخ البلاد.



وأشار ترامب، خلال مقابلة مع شبكة CNBC، إلى أن قرارا حديثا للمحكمة العليا عزز من صلاحيات الرئيس، لافتا إلى أن الحكم يسمح للرئيس بإقالة أعضاء الوكالات الفيدرالية المستقلة التي تمارس مهامًا ضمن السلطة التنفيذية.



واعتبر ترامب أن القرار يمثل تعزيزا لسلطات الرئيس، مؤكدًا أنه يمنح المنصب التنفيذي صلاحيات أوسع في إدارة المؤسسات والهيئات الفيدرالية التابعة للسلطة التنفيذية.