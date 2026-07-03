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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

ترامب: تخليت عن 400 ألف دولار راتبي السنوي.. خدمة البلاد أهم من المال

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعاملات عائلته التجارية، خلال مقابلة مع جو كيرنان على شبكة CNBC من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، مؤكدا أن طبيعة المنصب الرئاسي تجعل أي نشاط اقتصادي يقوم به أبناؤه عرضة لاتهامات تضارب المصالح.


وقال ترامب إن قوة المنصب الرئاسي تجعل أي مشروع تجاري لأفراد أسرته محل تدقيق، مضيفا: "إذا اشتروا شاحنة موفرة للطاقة، فسيقال إن لديهم معلومات داخلية"، مشيرًا إلى أنه ينصح أبناءه بالابتعاد عن أي أنشطة قد تثير الجدل، لكنه أكد أنهم كانوا يديرون أعمالهم التجارية قبل دخوله الحياة السياسية.


وجاءت تصريحات ترامب عقب صدور تقرير الإفصاح المالي السنوي لعام 2025، الذي أظهر تحقيقه مئات الملايين من الدولارات من استثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة، من بينها أكثر من 580 مليون دولار، تشمل نحو 515 مليون دولار من مبيعات الرموز الخاصة بشركة World Liberty Financial، إضافة إلى 65 مليون دولار من مبيعات أسهم الشركة القابضة.


وأكد ترامب أنه لا يوجد أي مخالفة قانونية في تلك الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قوانين تضارب المصالح الفيدرالية لا تلزم الرئيس أو نائب الرئيس بالتنحي عن القرارات التي قد يكون لها تأثير على مصالحهما المالية.


وخلال المقابلة، تناول ترامب عددا من الملفات الداخلية والخارجية، بينها الاقتصاد الأمريكي، والأسواق، والذكاء الاصطناعي، وإيران، وسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.


وفي الشأن الاقتصادي، قال ترامب إنه لا يريد أن يُذكر كرئيس ارتبط اسمه بحدوث كساد اقتصادي، مستشهدا بالرئيس الأمريكي الأسبق هربرت هوفر، كما أكد تنازله عن راتبه الرئاسي البالغ 400 ألف دولار سنويا، معتبرا أن الرئاسة تمثل "هدفًا أكبر من تحقيق المال".


وفي ملف التكنولوجيا، وصف ترامب الذكاء الاصطناعي بأنه "أكبر من الإنترنت"، متوقعًا أن تصبح الولايات المتحدة مركزًا عالميًا لصناعة الرقائق الإلكترونية، وأن تصل نسبة تصنيعها محليًا إلى ما بين 40% و60% قبل نهاية ولايته، كما أشاد باستثمارات الإدارة في شركة إنتل، دون أن يؤكد التقارير المتداولة بشأن احتمال استحواذ الحكومة على حصة في شركة OpenAI.


كما جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، محذرا من أن الصين ستتفوق إذا لم تواصل واشنطن الاستثمار بقوة في هذا القطاع.


وفي الملف الإيراني، كرر ترامب قوله إن إيران ستشتري منتجات زراعية أمريكية، تشمل الذرة والقمح وفول الصويا، ضمن تفاهمات مرتبطة بإنهاء الصراع بين البلدين، رغم نفي مسؤولين إيرانيين وجود أي التزام بهذا الشأن.


وانتقد ترامب أيضًا بعض أحكام المحكمة العليا الأمريكية، معربًا عن استيائه من تصويت عدد من القضاة المحافظين ضد سياسات إدارته في ملفات من بينها الرسوم الجمركية وحق المواطنة بالولادة، كما أكد استمراره في السعي لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك عبر المسار القضائي.


وفي سياق آخر، رفض الرئيس الأمريكي الالتزام بتوقيع مشروع قانون الإسكان المدعوم من الحزبين، مؤكدًا أنه يفضل انتظار إقرار مشروع قانون "إنقاذ أمريكا" المتعلق بإصلاحات الانتخابات قبل التوقيع على أي تشريع آخر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض الذكاء الاصطناعي إيران

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