مسئول أمريكي: ترامب يريد إنهاء "القتل العبثي" في أوكرانيا

قال مسئول أمريكي لوكالة فرانس برس ردًا على سؤال حول الهجوم الروسي: "يتمتع الرئيس ترامب بقلب إنساني ويريد إنهاء هذه الحرب لإنهاء القتل العبثي".

وأضاف: "لقد بذل الرئيس ترامب وفريقه جهودًا حثيثة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولا يزال متفائلًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في نهاية المطاف".

وتعهدت كييف وموسكو بشنّ هجمات جديدة في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وذلك عقب القصف الليلي الكثيف الذي دمّر مباني سكنية في العاصمة الأوكرانية وأجبر عشرات الآلاف على اللجوء إلى الملاجئ.

وكان ترامب قد صرّح قبل عودته إلى منصبه العام الماضي بأنه قادر على حلّ الحرب الأوكرانية في غضون 24 ساعة، إلا أن الجهود الأمريكية للتوسط في وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف باءت بالفشل حتى الآن.

انتقد الرئيس الأمريكي بشدة تكلفة المساعدات العسكرية لكييف، ووبخ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة في المكتب البيضاوي في فبراير 2025.

ودعا زيلينسكي، يوم الخميس، الحلفاء إلى مناقشة تسريع تقديم مساعدات الدفاع الجوي لبلاده التي مزقتها الحرب، وذلك خلال قمة الناتو في أنقرة الأسبوع المقبل، والتي سيحضرها ترامب.