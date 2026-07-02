الولايات المتحدة: لا يمكن السماح لإيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة

أكدت الولايات المتحدة أنه لا يمكن السماح لإيران "باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة"، مطالبة طهران بوقف هجماتها على جيرانها وإبقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة أمام الجميع.

وقال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والتز، خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم/الخميس/، إن إيران أوقفت عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن ذلك لم يميز بين سفينة تحمل أسمدة للمزارعين في إفريقيا، أو مساعدات إلى السودان، أو وقودًا إلى اليابان، سواء كانت تلك السفن مرتبطة بالنزاع أم لا.

ورفض السفير الأمريكي الحجج القائلة إن إيران ردت باستهداف مواقع عسكرية أو قواعد أمريكية في المنطقة أو إسرائيل، مشيرًا إلى أن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلصت إلى أن إغلاق إيران مضيق هرمز ستكون له آثار طويلة الأمد على 61 اقتصادًا ناميًا.

وأضاف أن العديد من المدنيين الأبرياء حول العالم يتأثرون بهذه الإجراءات، مؤكدًا أن تداعيات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز تتجاوز حدود المنطقة وتمس الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.

وأشار والتز إلى أن البحرين وحلفاء الولايات المتحدة من الدول العربية الخليجية ودولًا أخرى حشدوا رقمًا قياسيًا بلغ 136 دولة راعية تحدثت بصوت واحد دعمًا للقرار 2817 لعام 2026.

وشدد على أن إيران يجب أن توقف هجماتها على جيرانها وأن تترك الممرات المائية الدولية مفتوحة أمام الجميع، مضيفًا أنه رغم الإنجازات والاتفاقات الدبلوماسية، بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة قبل أسبوعين، فإن طهران لم تُظهر بعد، على حد تعبيره، مستوى أساسيًا من المسؤولية والاحترام.

وقال السفير الأمريكي إن هناك "فرصة إيجابية حقيقية وتحولية" أمام إيران وشعبها، لكنه أضاف أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ليس بلا حدود”.