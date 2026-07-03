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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: استخدمت الرسوم الجمركية لإنهاء 8 حروب

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه استخدم سلطة فرض الرسوم الجمركية لحل ثماني حروب، معتبرا أن التعريفات الجمركية كانت أداة فعالة في إدارة عدد من النزاعات الدولية.


وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع شبكة CNBC، رغم أن هذا الادعاء سبق أن شككت فيه جهات مستقلة لتدقيق الحقائق.


وكان موقع PolitiFact قد صنّف تصريحا مماثلا لترامب العام الماضي، قال فيه إنه نجح في إنهاء سبع حروب باستخدام الرسوم الجمركية، على أنه "غير صحيح في الغالب"، مشيرا إلى أن طبيعة تلك النزاعات أكثر تعقيدا مما عرضه الرئيس الأمريكي.


وتزامنت تصريحات ترامب مع استمرار الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، في أعقاب الصراع الذي اندلع بين الجانبين، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية ثماني حروب التعريفات الجمركية

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