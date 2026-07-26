إبراهيم عادل يظهر في قائمة نورشيلاند بالجولة الافتتاحية للدوري الدنماركي

تواجد الدولي المصري إبراهيم عادل ضمن قائمة فريقه نورشيلاند استعدادًا لمواجهة هورسينس، مساء اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الدنماركي للموسم الجديد.

ويحل نورشيلاند ضيفًا على هورسينس في المباراة المقرر انطلاقها في السابعة مساءً، وسط ترقب لظهور إبراهيم عادل بقميص فريقه بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان اللاعب قد حصل على إجازة عقب انتهاء مشواره مع المنتخب الوطني، قبل أن يعود للانتظام في تدريبات نورشيلاند خلال الأيام الماضية استعدادًا لانطلاق الموسم.

وشارك إبراهيم عادل لمدة دقيقتين فقط في مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا بالجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم، قبل أن يكتفي بالوجود على مقاعد البدلاء في بقية مباريات الفراعنة بالبطولة.

وغاب لاعب بيراميدز السابق عن مواجهة نورشيلاند أمام جايس السويدي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي، والتي خسرها الفريق الدنماركي بهدف دون رد خارج ملعبه.

ومن المنتظر أن يسجل إبراهيم عادل ظهوره الأوروبي الأول مع نورشيلاند خلال مواجهة الإياب أمام جايس، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على الأراضي الدنماركية.

