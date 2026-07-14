قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة لتخفيف قيود عبور مواطني جبل طارق
هالاند جديد.. صحف اسبانيا تعلق على الظهور الأول لحمزة عبدالكريم فى تدريبات برشلونة
مصر تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتعرب عن تضامنها الكامل
اسطوري.. ماذا قالت صحف أوروبا عن احتفالية 100 مليون شكرا؟
الجامعة العربية: دعم الحكومة الفلسطينية ضرورة ملحة وإنهاء الاحتلال أساس أي حل
الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها المحايد لاستعادة حرية الملاحة بهرمز
إعلامي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة
وليد توفيق في حوار خاص لـ«صدى البلد»: «شكثر مشتاق» ذكرتني بشقيقي الراحل.. وأفكر في العودة إلى السينما
أبويا عايز يبيعني بـ600 ألف.. قصة ندى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي| ماذا يحدث؟
مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

الاجازات الرسميه المتبقية في 2026
الاجازات الرسميه المتبقية في 2026
محمد غالي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يبحث المواطنون عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، لتنظيم خطط السفر أو ترتيب الالتزامات الأسرية والعملية.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية

ووفقا للأجندة الرسمية للعطلات في مصر، لم يتبق حتى نهاية عام 2026 سوى ثلاث إجازات رسمية، تشمل عيد ثورة 23 يوليو، والمولد النبوي الشريف، وعيد القوات المسلحة الموافق ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تضم قائمة الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام ما يلي:

الخميس 23 يوليو 2026
إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس 2026
إجازة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
إجازة عيد القوات المسلحة (ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر).

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

تعد إجازة المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية الرسمية التي ينتظرها المواطنون كل عام، حيث تحيي مصر ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتمنح الدولة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفقا لما يعلنه مجلس الوزراء.

كما يترقب العاملون القرارات الخاصة بترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة لتوحيد مواعيد العطلات الرسمية كلما كان ذلك ممكنا، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الإجازات.

ثلاث عطلات رسمية حتى نهاية العام

ويتبقى أمام المواطنين ثلاث مناسبات رسمية فقط حتى نهاية عام 2026، قبل بدء الإجازات الرسمية الخاصة بعام 2027، والتي يتم الإعلان عن مواعيدها تباعا وفقا للأجندة الرسمية للدولة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية

جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026

جاءت الإجازات الرسمية المعتمدة خلال عام 2026 على النحو التالي:

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
الخميس 29 يناير: عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.
الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.
السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
الخميس 7 مايو: عيد العمال.
الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.
الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.
الخميس 2 يوليو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.
الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

مواعيد الإجازات الرسمية الإجازات الرسمية الإجازات مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

الدواجن

حقنة البرد السبب.. البيطريين توجه تحذيرا عاجلا بشأن هذا النوع من الدواجن

ترشيحاتنا

اسماك

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

صحة الشرقية

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

بالصور

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

طريقة عمل مكرونة بالسجق

طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد