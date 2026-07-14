تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

يبحث المواطنون عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، لتنظيم خطط السفر أو ترتيب الالتزامات الأسرية والعملية.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية

ووفقا للأجندة الرسمية للعطلات في مصر، لم يتبق حتى نهاية عام 2026 سوى ثلاث إجازات رسمية، تشمل عيد ثورة 23 يوليو، والمولد النبوي الشريف، وعيد القوات المسلحة الموافق ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تضم قائمة الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام ما يلي:

الخميس 23 يوليو 2026

إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس 2026

إجازة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

إجازة عيد القوات المسلحة (ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر).

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

تعد إجازة المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية الرسمية التي ينتظرها المواطنون كل عام، حيث تحيي مصر ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتمنح الدولة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفقا لما يعلنه مجلس الوزراء.

كما يترقب العاملون القرارات الخاصة بترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة لتوحيد مواعيد العطلات الرسمية كلما كان ذلك ممكنا، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الإجازات.

ثلاث عطلات رسمية حتى نهاية العام

ويتبقى أمام المواطنين ثلاث مناسبات رسمية فقط حتى نهاية عام 2026، قبل بدء الإجازات الرسمية الخاصة بعام 2027، والتي يتم الإعلان عن مواعيدها تباعا وفقا للأجندة الرسمية للدولة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية

جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026

جاءت الإجازات الرسمية المعتمدة خلال عام 2026 على النحو التالي:

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الخميس 29 يناير: عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

الخميس 7 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.