قرار مجلس الوزراء.. موعد إجازة 23 يوليو للموظفين والبنوك

ينتظر الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، موعد إجازة 23 يوليو2026 الرسمية بعد إعلان مجلس الوزراء عن ترحيل الإجازة إلى الخميس، كما هو معتاد في الإجازات الرسمية.

إجازة 23 يوليو للبنوك

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وقال البنك المركزي المصري في بيان مقتضب إنه سيستأنف عمل البنوك يوم الأحد من الأسبوع اللاحق له.

وبموجب قرار البنك المركزي المصري فإن آخر يوم عمل في البنوك المصرية وفروعها علي مستوى الجمهورية سيكون مساء الأربعاء المقبل.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري فإن البنوك المصرية ستحصل على 3 أيام إجازة متصلة تبدأ من الخميس المقبل حتي مساء السبت من الأسبوع التالي له بمناسبة حلول يومي الراحة المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.

مجلس الوزراء يعلن إجازة 23 يوليو

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ثورة 23 يوليو، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت .

ويأتي القرار في إطار منح العاملين بالدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو، مع الحفاظ على انتظام سير أعمال الامتحانات وعدم تأثر الجداول المقررة.

إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص

ويشمل قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة 23 يوليو القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام العمل، وبذلك يحصل جميع الموظفين بكل القطاعات على إجازة الخميس والجمعة، وكذلك السبت في بعض القطاعات الحكومية.



الإجازات الرسمية المقبلة 2026



موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026 ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.



موعد إجازة المولد النبوى الشريف

يحتفل العاملون بذكرى المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.



موعد إجازة 6 أكتوبر

تمنح إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.



عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026



بحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب العطلات الأسبوعية.



وتشمل هذه الإجازات المناسبات الوطنية والدينية المختلفة، التي يتم الإعلان عن مواعيدها رسميًا على مدار العام وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.