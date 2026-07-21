شوبير يكشف موعد انضمام منصف بقرار للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات صفقة انتقال المغربي منصف بقرار إلى النادي الأهلي، مؤكدا أن اللاعب أصبح قريبا للغاية من ارتداء القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأوضح شوبير أن اللاعب حصل على موافقة نهائية من إدارة الأهلي، مشيرا إلى أن انضمامه للتدريبات سيكون عقب انتهاء ارتباطه مع فريقه الكرواتي في البطولة الأوروبية، حيث يخوض الفريق مباراته الثانية يوم 27 يوليو الجاري.



وأضاف شوبير أن الصفقة تحظى بإشادة واسعة داخل الأوساط الكروية، مؤكدا أن «الكل يتحدث عن أنها صفقة ممتازة.



وأشار الإعلامي إلى أن إدارة الأهلي أنهت معظم التفاصيل الخاصة بالتعاقد، ولم يتبق سوى الإجراءات النهائية المتعلقة بوصول اللاعب وانتظامه في التدريبات الجماعية بعد انتهاء مشاركته الأوروبية.