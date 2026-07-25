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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام 2026/2027 بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام  للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة   للعام الدراسي  ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦  وفقاً لنتيجة تنسيق الدور الأول وطبقاً للقواعد المنظمة للقبول وطبقاً لعدد الفصول المتاحة بالإدارات التعليمية المختلفة والتي جاءت على النحو التالي..

إدارات ( بلبيس – العاشر من رمضان – مشتول السوق – منيا القمح – القرين – منشأة أبو عمر – صان الحجر ) يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ٢٢٠ درجة.

إدارات ( شرق – غرب – القنايات – أبو حماد – ديرب نجم – ههيا – الإبراهيمية ) يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ٢٢٥ درجة.

إدارات ( ابو كبير – اولاد صقر – كفر صقر – فاقوس -الحسينية- الصالحية) يكون الخد الأدنى للقبول بالثانوي العام ٢٣٠

وتقرر أن يكون الحد الأدني للقبول بفصول الخدمات والخاص الثانوي العام ٢٠٠ درجة.

 وأوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام جاء تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

كان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ بشأن تنسيق الطلبة الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والموضح بها عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم ١٤٦ ألف و ١١٥ طالب وطالبة وكذلك عدد الناجحين في الدور الأول والبالغ عددهم ١٠٩ ألف و ٢٩٣ طالب وطالبة  وعدد المتقدمين للمرحلة الأولى ٦٠ ٪ من أعداد الناجحين بلغ عددهم ٦٥ ألف و ٥٧٥ طالب وطالبة ، ليوافق المحافظ على ما تقدم بالنزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام .

الشرقية محافظ الشرقية بالصف الأول الثانوي الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية

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