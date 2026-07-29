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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تنسيق الجامعات 2026.. دليل استرشادي لتسجيل الرغبات قبل بدء المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026.. دليل استرشادي لتسجيل الرغبات قبل بدء المرحلة الأولى
تنسيق الجامعات 2026.. دليل استرشادي لتسجيل الرغبات قبل بدء المرحلة الأولى
ولاء عادل
نتيجة الثانوية العامة 2026

يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق أعمال تنسيق الجامعات 2026، بعد إعلان نتيجة الدور الأول، إذ يتم قبول الطلاب من خلال ثلاث مراحل، وفقًا للحدود الدنيا التي يحددها مكتب التنسيق بناءً على المجاميع التكرارية، على أن يتم تسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح في النظام الجديد 75.1%، مقابل 72.1% لطلاب النظام القديم.

كيف يتم تنسيق الجامعات 2026؟

يُجرى التنسيق على ثلاث مراحل، يعلن مكتب التنسيق الحد الأدنى لكل منها تباعًا، وفقًا لشرائح المجاميع. ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، مع إمكانية تعديلها خلال الفترة المحددة لكل مرحلة قبل غلق باب التسجيل.

أعداد الناجحين في النظام الجديد

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد 883 ألفًا و690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825 ألفًا و867 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين 620 ألفًا و314 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 75.1%.

نسب النجاح حسب الشعب

في شعبة علمي علوم، تقدم 543 ألفًا و120 طالبًا وطالبة، حضر منهم 507 آلاف و415، ونجح 382 ألفًا و720 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 75.4%.

وفي شعبة علمي رياضة، تقدم 145 ألفًا و459 طالبًا وطالبة، حضر منهم 139 ألفًا و302، ونجح 113 ألفًا و651 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 81.6%، وهي الأعلى بين الشعب.

أما الشعبة الأدبية، فتقدم بها 195 ألفًا و111 طالبًا وطالبة، حضر منهم 179 ألفًا و150، ونجح 123 ألفًا و943 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 69.2%.

نتائج طلاب النظام القديم

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم 4172 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3620، ونجح 2610 طلاب، بنسبة نجاح بلغت 72.1%.

وفي شعبة علمي علوم، بلغت نسبة النجاح 74.5%، بينما سجلت شعبة علمي رياضة 71.9%، في حين بلغت نسبة النجاح بالشعبة الأدبية 67.4%.

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