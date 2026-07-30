التعليم العالي: جاهزية كاملة لمكتب التنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق الإلكتروني أصبح جاهزًا بشكل كامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الموقع خضع لاختبارات وتجارب مسبقة أثبتت كفاءته واستقراره الفني، دون تسجيل أي مشكلات تقنية، بما يضمن استمرار عمله على مدار 24 ساعة طوال فترة التنسيق.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة استعدت مبكرًا لموسم التنسيق، لضمان تقديم خدمة إلكترونية مستقرة تتيح للطلاب تسجيل رغباتهم بسهولة وفي أي وقت.

بدء التنسيق بعد استلام النتائج الرسمية وتحليل المجاميع

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن إجراءات التنسيق ستنطلق فور تسلم الوزارة النتائج الرسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب استلام الطلاب للشهادات التي تتضمن الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف أن الوزارة ستنتهي أولًا من إجراء التحليل الإحصائي لنتائج الثانوية العامة، تمهيدًا لتحديد الحدود الدنيا لمراحل التنسيق المختلفة، بما يضمن توزيع الطلاب وفقًا للقواعد المنظمة والمعايير المعتمدة.

حملة توعوية لحماية الطلاب من الكيانات الوهمية

وكشف عبد الغفار عن إطلاق الوزارة حملة توعوية موسعة تستهدف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، للتعريف بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة، والجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب استعراض التخصصات والبرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لحماية الطلاب من الوقوع ضحية للكيانات التعليمية الوهمية، من خلال توعيتهم بالجهات الرسمية المعتمدة وطرق التأكد من شرعية المؤسسات التعليمية.

فيديوهات إرشادية ومعامل حاسب لمساعدة الطلاب

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن الحملة التوعوية تتضمن فيديوهات إرشادية وأدلة مبسطة تشرح خطوات تسجيل الرغبات إلكترونيًا، وآليات ترتيبها بالشكل الصحيح، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، بما يساعد الطلاب على إتمام عملية التنسيق بسهولة ودقة.

وأضاف أن الجامعات الحكومية ستفتح معامل الحاسب الآلي أمام الطلاب طوال فترة التنسيق، مع توفير متخصصين ومرشدين للإجابة عن الاستفسارات وتقديم الدعم الفني أثناء تسجيل الرغبات.

آخر تعديل للرغبات هو المعتمد

وشدد الدكتور عادل عبد الغفار على أن الطالب يحق له تعديل رغباته بحرية طوال فترة المرحلة التي تمتد خمسة أيام، مؤكدًا أن مكتب التنسيق يعتمد آخر تعديل يُجريه الطالب قبل غلق باب التسجيل رسميًا.

ودعا جميع الطلاب إلى تحري الدقة والتأني عند اختيار الكليات وترتيب الرغبات، والاستفادة من الفترة الزمنية المتاحة لإجراء أي تعديلات قبل انتهاء المرحلة، بما يضمن تحقيق أفضل اختيار يتناسب مع مجموعهم ورغباتهم.