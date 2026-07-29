بدون ميك آب.. درة تتألق في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة درة، صورا جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت درة الأنظار في لوك كاجوال واعتمدت على الظهور بجمالها الطبيعي دون التكلف في مستحضرات التجميل.

من جانب آخر، أعربت درة عن حزنها لما تشهده تونس، بلدها، والجزائر، داعية الله أن يحفظ البلدين وأن يجعل هذه المحنة تمر بسلام، كما تمنت الرحمة لضحايا الحرائق، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعوض الله كل من تضرر جراء هذه الكارثة.

واختتمت الفنانة رسالتها بالتأكيد على أن قلوب الجميع ودعواتهم مع أهالي تونس والجزائر، متمنية انتهاء الأزمة في أقرب وقت وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.