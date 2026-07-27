صورة نادرة لـ درة من طفولتها

استعادت الفنانة درة ذكريات طفولتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت درة جمهورها صورة نادرة من طفولتها ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

من جانب اخر، أعربت درة عن حزنها لما تشهده تونس، بلدها، والجزائر، داعية الله أن يحفظ البلدين وأن يجعل هذه المحنة تمر بسلام، كما تمنت الرحمة لضحايا الحرائق، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعوض الله كل من تضرر جراء هذه الكارثة.

واختتمت الفنانة رسالتها بالتأكيد على أن قلوب الجميع ودعواتهم مع أهالي تونس والجزائر، متمنية انتهاء الأزمة في أقرب وقت وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.